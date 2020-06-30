Жителей Ленобласти ждет похолодание во вторник

Во вторник, 30 июня, погода в Ленинградской области сменится на менее благоприятную — в регионе похолодает и пройдут дожди с грозами.

Прогноз погоды на сегодняшний день предоставила пресс-служба ГУ МЧС по 47 региону. Этой ночью в области прогнозировались дождевые тучи, а на западе региона ждали грозу.

Ночной ветер был юго-восточных направлений с порывами 6-11 метров в секунду. Днем направление ветра не изменится, а скорость порывов достигнет 8-13 метров в секунду.

В темное время суток на улице будет от +17 до +12 градусов, а на востоке региона может серьезно похолодать — от +3 до +8.

Днем аномальных температур ждать не стоит — будет около +25 градусов, а местами не больше +20 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в июле.