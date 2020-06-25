Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в июле

Этот июль не обойдется без привычных дождей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Этот июль не обойдется без привычных дождей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов поделился прогнозом погоды на второй месяц лета.

Как сообщает iReactor, в июле петербуржцев ждут циклоны и антициклоны, в некоторые дни возможны кратковременные дожди. По словам синоптика, последние дни июля будут радовать горожан теплом, а в июле не предвидится ничего необычного.

«Мы близки к норме по температуре и по осадками. Основной дневной фон 16 градусов, но будут отдельные периоды с температурой 23 и 28 градусов», — сказал Колесов, добавив, что предварительный прогноз выпустят на следующей неделе.

Этот июль не обойдется без привычных дождей, однако они будут кратковременными. Также периодически возможны ливни и грозы. Городской синоптик также отметил, что с первых чисел стоит ждать плавного похолодания.

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