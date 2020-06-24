В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут десять дней, когда будет отмечаться «высокий» и «очень высокий» индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс).

Вильфанд рассказал, что ближайшие десять дней являются периодом летнего солнцестояния, когда солнце находится на минимальной высоте от Земли, поэтому оно сейчас максимально энергетически насыщенно, сообщает РИА «Новости». Сухой воздух и малооблачная погода также приводят к большому ультрафиолетовому индексу.

Синоптик отметил, что высокий уровень УФ-индекса в ближайшие дни будет в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, в большинстве регионов ЦФО и на юге Сибири. Поэтому россиянам рекомендуют оставаться в тени в такой период.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице в воскресенье, 14 июня, ожидается ясная и теплая погода, днем температура воздуха поднимется до +24 градусов. Тем не менее, жителям Петербурга стоит быть готовыми к ветру, в дневное время порывы достигнут 10 м/с.