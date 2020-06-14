В Петербурге в воскресенье потеплеет до +24, горожан предупредили о ветре

В Северной столице сегодня местных жителей ожидает малооблачная погода без осадков. В городе потеплеет до 24 градусов.

В воскресенье, 14 июня, ветер в городе будет северо-восточным и восточным. Скорость его порывов ночью достигнет шести метров в секунду, днем — до десяти.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью столбик термометра опустится до 13 градусов тепла, в дневное время потеплеет до 24.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургские специалисты заготовили почти 40 литров плазмы для инфицированных Covid-19. Первый забор плазмы у переболевших новым вирусом провели еще в начале мая.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в городе не Неве достигло 20 тыс. 305 человек. С начала пандемии в подтверждено 569 смертей от коронавируса.