В Петербурге в воскресенье потеплеет до +24, горожан предупредили о ветре

В Петербурге в воскресенье потеплеет до +24, горожан предупредили о ветре
Атмосферное давление днем будет слабо понижаться. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

В Северной столице сегодня местных жителей ожидает малооблачная погода без осадков. В городе потеплеет до 24 градусов.

В воскресенье, 14 июня, ветер в городе будет северо-восточным и восточным. Скорость его порывов ночью достигнет шести метров в секунду, днем — до десяти.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью столбик термометра опустится до 13 градусов тепла, в дневное время потеплеет до 24.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургские специалисты заготовили почти 40 литров плазмы для инфицированных Covid-19. Первый забор плазмы у переболевших новым вирусом провели еще в начале мая.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в городе не Неве достигло 20 тыс. 305 человек. С начала пандемии в подтверждено 569 смертей от коронавируса.

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В Петербурге в воскресенье потеплеет до +24, горожан предупредили о ветре