В Петербурге заготовили почти 40 литров антиковидной плазмы для больных коронавирусом

В Петербурге заготовили 38,4 литра плазмы от 64 доноров для лечения больных тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Первый забор плазмы у переболевших коронавирусом провели еще 8 мая. Материал направлен в Мариинскую больницу, горбольницу №40 и Центр имени Алмазова. В пресс-службе администрации рассказали, что в городе проживают около 50 тысяч доноров крови. Почти половине из них нет 30 лет.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки в городе зарегистрировано 262 случая заражения, умерли восемь человек. С начала пандемии в Петербурге подтверждено 569 смертей от коронавируса. Число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 20 тыс. 305 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.