Тестирование на коронавирус в Петербурге не снижает темпы

В Петербурге добавили две категории людей в перечень тех, кто подлежат тестированию на коронавирус. Это граждане, направляющиеся на плановую госпитализацию или санаторно-курортное лечение.

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева.

Основной частью населения, которая проходит бесплатное тестирование на коронавирус, остаются пожилые люди старше 65 лет, пациенты с симптомами ОРВИ, а также те, кто вернулся из-за границы или контактировал с заболевшими. Раз в неделю на коронавирус должны проверяться медики. А всех остальных тестируют по направлению врача. Пункт отбора биоматериала есть почти в каждой поликлинике.

По словам специалиста Комитета по здравоохранению Андрея Иванова, сейчас тесты на коронавирус в Петербурге проводят 42 лаборатории, среди которых 21 городская и 9 частных. Он отметил, что в городе выполняют около 360 тестов на 100 тыс. населения.

Заместитель гендиректора Лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина рассказала, что с начала пандемии компания провела около 320 тыс. тестов. Ежедневно лаборатория принимает около 5 тыс. петербуржцев, которые хотят узнать диагноз, не дожидаясь направления.

Городские лаборатории проводят исследование за 1-2 дня. Если проводится повторное тестирование, то оно может занять до трех суток.

Диагноз снимают только тем пациентам, которые сдали два отрицательных анализа с промежутком не менее суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев просят не тестироваться на коронавирус самостоятельно.