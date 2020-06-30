Азмуна оштрафовали за фото с коллегой во время пандемии

Футболист поделился снимком, на котором сидит рядом с Сафаа Хади.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу РФС. Футболиста «Зенита» Азмуна решили оштрафовать на 40 тысяч рублей за то, что он не соблюдает социальную дистанцию во время пандемии коронавируса.

Напоминаем, что игрок выложил фотографию, на которой он сидит рядом с футболистом Сафаа Хади из «Крыльев Совета». Они забыли про правила безопасности, за что оба поплатятся рублем. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уверял, что Азмуна ждет серьезное наказание, но какие именно – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Игонин прокомментировал возможный переход Азмуна в «Арсенал». По словам Игонина, у Сердара есть хорошие перспективы в лондонском клубе. Однако он отметил, что сейчас СМИ раздувают многие новости из-за отсутствия инфоповодов, поэтому он относится к этому с осторожностью.