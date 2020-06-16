Игонин прокомментировал возможный переход Азмуна в «Арсенал»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением насчет возможного перехода Сердара Азмуна из «Зенита» в лондонский «Арсенал».

«Если «Зенит» устроит предложение «Арсенала», то почему нет?», — заявил футболист в интервью Nevasport.

По словам Игонина, у Сердара есть хорошие перспективы в лондонском клубе. Однако он отметил, что сейчас СМИ раздувают многие новости из-за отсутствия инфоповодов, поэтому он относится к этому с осторожностью.

Насчет замены Азмуна бывший игрок заявил, что поиск сейчас идет поиск нападающих, но информации об этом пока нет. По его словам, «Зенит» имеет несколько идей на этот счет. Но если ФК не найдет подходящих вариантов, то «Азмуну будет тяжело покинуть клуб».

Игонин добавил, что на данный момент трудно говорить о том, сможет ли Азмун закрепиться в «Арсенале», поскольку неизвестно, какие у клуба стоят задачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тренер «Арсенала» Артета обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна.