На проспекте Энгельса «накрыли» подпольное казино

По данному факту следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Фото: Baltphoto

По данному факту следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Фото: Baltphoto

Сотрудники правоохранительных органов северной столицы выявили подпольное казино в Выборгском районе города.

Незаконная игровая деятельность осуществлялась в одной из квартир на проспекте Энгельса. Нелегальную деятельность пресекли оперативно Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В ходе обыска в квартире было обнаружено 35 игровых автоматов.

По факту случившегося заведено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ. На данный момент правоохранители продолжают мероприятия по розыску и задержанию причастных к осуществлению преступной деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники полиции при содействии Росгвардии задержали четверых мошенников, притворявшихся сотрудниками ФСБ. Один из них, предположительно, получил от гражданина 2 млн рублей обманным путем.