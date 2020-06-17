Коронакризис на 40% сократит ряды предпринимателей в Петербурге

Руководитель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели поделилась неутешительными прогнозами на влияние коронавирусной пандемии на бизнес Северной столицы.

По словам чиновницы, канет в Лету почти половина бизнес-проектов в городе. 40% предпринимателей из таких сфер как общепит, бытовые услуги и торговля промтоварами в розницу, — «основной костяк бизнеса Петербурга», — отмечает Елена в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург», — не переживут коронавирусный кризис.

Церетели отметила, что на сегодняшний день лишь 15% заведений города смогли реорганизовать работу в режиме доставки. Те, кто отказался от такого формата или не может поддерживать его, будут вынуждены закрыться. На вопрос, когда в городе на Неве вновь заработают хотя бы летние веранды кафе и ресторанов, глава Общественного совет не ответила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарии Северной столицы окончательно утвердили антикризисный бюджет города.