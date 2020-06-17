Коронакризис на 40% сократит ряды предпринимателей в Петербурге

Коронакризис на 40% сократит ряды предпринимателей в Петербурге
Елена Церетели. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Руководитель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели поделилась неутешительными прогнозами на влияние коронавирусной пандемии на бизнес Северной столицы.

По словам чиновницы, канет в Лету почти половина бизнес-проектов в городе. 40% предпринимателей из таких сфер как общепит, бытовые услуги и торговля промтоварами в розницу, — «основной костяк бизнеса Петербурга», — отмечает Елена в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург», — не переживут коронавирусный кризис.

Церетели отметила, что на сегодняшний день лишь 15% заведений города смогли реорганизовать работу в режиме доставки. Те, кто отказался от такого формата или не может поддерживать его, будут вынуждены закрыться. На вопрос, когда в городе на Неве вновь заработают хотя бы летние веранды кафе и ресторанов, глава Общественного совет не ответила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарии Северной столицы окончательно утвердили антикризисный бюджет города.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
елена церетели коронавирус кризис санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Первый штраф за нарушение самоизоляции в Петербурге признали незаконным
Коронакризис на 40% сократит ряды предпринимателей в Петербурге
Молодой медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф до 40 тысяч рублей ...
Торговый центр на Пулковском шоссе хотят продать за миллиард рублей
Стало известно, как вода поможет бросить курить
Врачи назвали продукты, способные защитить легкие от коронавируса
В ходе беспорядков в Париже пострадали 19 полицейских
Волочкова раскрыла секрет тонкой талии