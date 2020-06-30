В Комздраве Петербурга рассказали о количестве свободных коек в инфекционных госпиталях

В Комздраве Петербурга рассказали о количестве свободных коек в инфекционных госпиталях
Под борьбу с коронавирусом выделили 26 медицинских учреждений. Фото: Baltphoto

Власти Северной столицы поделились текущей информацией о количестве свободных коек в инфекционных медицинских учреждениях города.

Согласно данным, предоставленным комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, для пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в больницах в общей сложности доступно 2 460 коек, из которых 1 866 подготовлены для взрослых, а 594 — для детей.

Отметим, что на данный момент для приема коронавирусных больных в Северной столице переоборудовали 26 госпиталей, из которых шесть — федеральные. Кроме того, на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» развернули временный госпиталь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одним из последствий коронавирусной инфекции для мужчин может являться бесплодие, так как заболевание крайне негативно влияет на качество спермы.

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