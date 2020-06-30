В Петербурге насчитали 7 тысяч бездомных собак и 20 тысяч — кошек

Основные постояльцы приюта — собаки-отказники и потеряшки крупных пород — среднеазиатская и кавказская овчарки, московская сторожевая, сенбернар, немецкая и восточно-европейские овчарки, южнорусская овчарка, тибетский мастифф, - таким собакам тяжелее всего выжить в уличных условиях. Фото: pixabay.com

Основные постояльцы приюта — собаки-отказники и потеряшки крупных пород — среднеазиатская и кавказская овчарки, московская сторожевая, сенбернар, немецкая и восточно-европейские овчарки, южнорусская овчарка, тибетский мастифф, - таким собакам тяжелее всего выжить в уличных условиях. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев нанес визит приюту для бездомных собак и кошек «Верность», находящемся в Левашово.

На данный момент организация заботится о 40 животных, тогда как всего в Санкт-Петербурге насчитывается около 27 тысяч бездомных кошек и собак, которые потенциально могут обрести хозяев. Так, «Верность» ежегодно пристраивает около 150 подобранных животных.

Корме того, в приют сдают собак-отказников или потерявшихся псов. В прошлом году на территорию приюта даже организовали дрессировочную площадку, где волонтеры могут обучать подопечных. Эргашев отметил, что власти Петербурга активно взаимодействуют с зоозащтиниками и волонтерами, которые спасают животных от человеческой жестокости и гибели на улице. Уже в этом году, к примеру, бездомных кошек бесплатно стерилизуют, а в 2021-м планируют провести бесплатную вакцинацию собак от бешенства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Ленобласти направили губернатору инициативу о создании приютов для животных.