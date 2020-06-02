Депутаты предложили Дрозденко создать приют для животных

Депутаты предложили Дрозденко создать приют для животных
Дрозденко просят создать приют для животных. Фото: Pixabay

Депутаты Соснового Бора предложили губернатору Ленобласти создать сеть приютов для животных, а также обратились с просьбой в Госдуму.

Как сообщает газета «Маяк», муниципалы просят главу Ленобласти создать приюты для бездомных животных и поддержать их на региональном уровне. Такая просьба связана с неспособностью местных жителей окупить содержание животных.

Кроме того, члены городского совета депутатов направили просьбу об ускорении процесса работы с документацией, необходимой для создания реестра домашних животных, в адрес председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Фонтанке появится приют для животных. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга передал благотворительному фонду помещение для создания приюта.

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