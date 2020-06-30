В Петербурге суд рассмотрит дело о нелегальном выводе за рубеж более 240 млн рублей

В Петербурге суд рассмотрит дело о нелегальном выводе за рубеж более 240 млн рублей
Уголовное дело передали в Смольнинский суд. Фото: pixabay.com

Прокуратура Санкт-Петербурга признала виновным 33-летнего местного жителя, который, используя фальшивые документы, вывел за рубеж свыше 240 миллионов рублей.

По версии следственных органов, преступник действовал с марта по август 2016 года при помощи юридического лица, подчиненного ему. Злоумышленник осуществлял валютные операции, переводя денежные средства на банковские счета иностранных компаний и предоставляя российскому банку заведомо ложную информацию.

За полгода обвиняемый успел на выдуманных основаниях вывести за границу более 240 млн рублей. Уголовное дело, возбужденное по факту случившегося, рассмотрит Смольнинский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов рассекретили подпольное казино. В ходе обыска в квартире на проспекте Энгельса изъяли 35 игровых автоматов.

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