Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена

Речи о том, чтобы сместить Роберта Паттинсона нет. Ведь актера на роль Бэтмена боссы Warner Bros. ищут для своего нового фильма «Флэш». Его выход в прокат запланирован на 2022 год.

Ожидается, что привлечь Кристиана Бэйла удастся, если от роди откажется Майкл Китон, который тоже ранее играл блюстителя порядка в образе летучей мыши. Об этом сообщает портал dceumythic с ссылкой на инсайдера Джереми Конрада.

Несомненно, фанаты «Темного рыцаря» будут в восторге, если Бэйл снова сыграет данного супергероя. Но нельзя отрицать, что есть большая вероятность того, что актер откажется от такой возможности. Ведь он не раз говорил, что в свое время устал от данного персонажа. Но, возможно, по прошествии лет, мнение актера сможет поменяться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории.