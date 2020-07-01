В Красном Селе в аварии погибла пешеход

В Красном Селе в аварии погибла пешеход
Женщина скончалась на месте. Фото: Pixabay

Женщина умерла на месте от серьезности полученных травм.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщают в правоохранительных органах. Все случилось в Красном Селе – там женщина переходила дорогу по «зебре», когда на нее наехал «Опель». В результате пешеход получила серьезные травмы и скончалась на месте, так и не дождавшись помощи врачей. Сотрудникам ГИБДД предстоит провести проверку и выяснить, кто стал виновником смертельной аварии. Пока что никаких подробностей не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти на автомобиле сбили пожилую женщину. Неизвестный сбил женщину 1941 года рождения. Останавливаться виновник не захотел и предпочел скрыться. Теперь его ищут сотрудники правоохранительных органов.

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