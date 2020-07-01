В Пулково отменены 25 рейсов

Все прилетевшие обязаны соблюдать двухнедельный карантин. В противном случае им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Все прилетевшие обязаны соблюдать двухнедельный карантин. В противном случае им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Два рейса по непонятной причине задерживают.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. В эту среду воздушную гавань не покинут 25 самолетов – рейсы пришлось отменить в связи с пандемией коронавируса. Их должны были выполнять такие авиакомпании как «Северный ветер», «РусЛайн», Pegas Fly и другие. Они доставили бы пассажиров не только в российские города, но также за границу.

Также два вылета задерживают, причина не уточняется. Один борт отправится с опозданием на 20 минут в Иваново, а другой с опозданием в три часа в Симферополь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минтрансе опровергли информацию о возобновлении рейсов в Турцию с 15 июля. Пока что обсуждать такую возможность слишком рано.