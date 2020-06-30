В Минтрансе опровергли информацию о возобновлении рейсов в Турцию с 15 июля

Пока что, обсуждать такую возможность слишком рано.

Поспешил опровергнуть новость, которая уже могла обрадовать некоторых россиян, министр транспорта Евгений Дитрих.

Дитрих подтвердил, что турецкие власти обращались с таким предложением к властям России. Дата «15 июля» действительно фигурировала в вопросе. Но торопиться рассматривать его пока не стоит.

Авиаперелеты из России в другие страны станут снова возможны только, когда улучшится эпидемиологическая ситуация. Пока непонятно даже, безопасны ли перелеты внутри страны. И только после того, как станет ясно, что летать по России безопасно, можно будет думать об открытии международного авиасообщения — либо сразу целиком, либо для начала с отдельными странами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия хочет восстановить авиасообщение с Турцией.