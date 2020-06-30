Россия хочет восстановить авиасообщение с Турцией

Туристам могут разрешить путешествовать в жаркую страну с 15 июля.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщает ТАСС. Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих рассказал, что Турция предлагает возобновить авиасообщение между странами уже этим летом. В ведомстве считают это возможным, так как страны СНГ – «это, с одной стороны, не в полном смысле международка». Таким образом, у россиян может появиться возможность отдохнуть в Турции с 15 июля. Дитрих допускает, что в ближайшие страны к России граждане смогут летать уже совсем скоро.

Напоминаем, что Росавиация собирается обсудить с Роспотребнадзором предложение о возобновлении полетов из России также с 15 июля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Россию вернулись туристы, застрявшие в Индонезии.