В Славянке плавает мертвая рыба

Местные жители бьют тревогу: их пугает цвет воды в реке.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Рыбацкое — наш район». Местные жители выложили снимок, на котором запечатлена мертвая рыба, плавающая в реке Славянке. Они отмечают, что вода теперь «жуткого цвета». Граждане оценивают ситуацию как катастрофическую – от реки неприятно пахнет, поэтому люди, проживающие поблизости, не могут даже открыть окна.

Напоминаем, что это – не первый раз, когда петербуржцы жалуются на состояние реки. Она частенько загрязняется, в результате наносится вред окружающей среде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор проверит жалобы петербуржцев о загрязнении реки Славянки.