На детской площадке в Озерках лежит мужчина без сознания

Мужчина слишком много выпил, считают местные жители. Фото: скриншот из группы "Шувалово - Озерки".

Мужчина слишком много выпил, считают местные жители. Фото: скриншот из группы "Шувалово - Озерки".

Местные жители считают, что гражданин находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Шувалово – Озерки». Местные жители заметили, что на детской площадке без сознания лежит мужчина – предположительно пьяный. Они отмечают, что во дворе постоянно что-то происходит и кого-то в результате увозят на скорой или реанимации. Граждане убеждены, что во всем виноват круглосуточный магазин, торгующий алкоголем всю ночь.

«Каждую ночь двор сотрясают пьяные визги, мат и крики. Детская площадка по ночам превращается в питейную площадку, утром страшно туда с детьми выходить»,

– рассказывают свидетели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина размахивал пистолетом на детской площадке в Парголово.