Профессор перечислил пять самых опасных продуктов в магазинах

Он посоветовал воздержаться от покупки некоторых товаров.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем пишет «Царьград». Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты лучше не покупать в супермаркетах. Он посоветовал отказаться от полуфабрикатов, который содержат глутамат натрия и вызывают зависимость. Также не стоит покупать пищу, в которой есть дрожжи – например, хлеб.

Лучше не нужно покупать молочные продукты низкой жирности и злоупотреблять сахаром и углеводами. Ковальков не видит ничего хорошего в заменителе сахара. Эксперт отметил, что курицу в супермаркете покупать тоже не нужно – в них стимуляторы роста, препараты задержки воды и антибиотиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвала продукты, без которых невозможно похудеть.