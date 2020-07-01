Профессор перечислил пять самых опасных продуктов в магазинах

Профессор перечислил пять самых опасных продуктов в магазинах
Курицу лучше не покупать в супермаркетах. Фото: https://pixabay.com

Он посоветовал воздержаться от покупки некоторых товаров.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем пишет «Царьград». Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты лучше не покупать в супермаркетах. Он посоветовал отказаться от полуфабрикатов, который содержат глутамат натрия и вызывают зависимость. Также не стоит покупать пищу, в которой есть дрожжи – например, хлеб.

Лучше не нужно покупать молочные продукты низкой жирности и злоупотреблять сахаром и углеводами. Ковальков не видит ничего хорошего в заменителе сахара. Эксперт отметил, что курицу в супермаркете покупать тоже не нужно – в них стимуляторы роста, препараты задержки воды и антибиотиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвала продукты, без которых невозможно похудеть.

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