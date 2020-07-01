Первые результаты голосования по поправкам в Петербурге: 93,81% — за

Окончательные результаты всероссийского голосования будут известны через несколько часов. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Окончательные результаты всероссийского голосования будут известны через несколько часов. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В среду, 1 июля, в городе на Неве завершилось всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Сейчас опубликованы первые данные экзитпола. По данным ведущего специалиста-аналитика информационно-аналитического центра Санкт-Петербурга Эмилии Черешкевич, по состоянию на 20:00 из опрошенных 17 854 человек 70,8% поддержали поправки, 28,3% оказались против, еще 0,9% предпочли испортить бюллетень.

По первой информации РИА Новости на 20:00, 93,81% участников голосования в Петербурге поддержали поправки, при этом 6,14% жителей Северной столицы высказались против. В агентстве не уточняют, какой процент бюллетеней обработан комиссией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что явка по России на 20:00 выросла до 64,99%, из которых 71,99% проголосовали за. Окончательные данные еще неизвестны.