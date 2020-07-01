В России завершается голосование по поправкам к Конституции

Сегодня, 1 июля, завершился заключительный день всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Процедура впервые в истории длилась неделю.

Избирательные участки по всей России завершают работу в 20:00. Центральная избирательная комиссия по мере поступления результатов обнародовала первые итоги голосования. По данным ЦИК на 20:00 по московскому времени общая явка россиян составила 64,99%, из этого числа за проголосовали 71,99% пришедших.

100% протоколов обработали более чем в 20 регионах страны, наиболее процентное соотношение согласных с поправками наблюдается в Башкирии, где лишь 3,93% пришедших были против их принятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин сегодня, 1 июля, посетил избирательный участок без защитной маски: в Кремле объяснили, почему.