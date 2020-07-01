В Кремле объяснили, почему Путин не надел маску на голосование

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин пришел на голосование по поправкам в Конституцию без маски.
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — сказал Песков изданию «Подъем».
Представитель Кремля добавил, что отсутствие маски у Путина не связано с пренебрежением мерами безопасности.
Президент России Владимир Путин проголосовал на избирательном участке 2151 в Российской академии наук. Именно его он обычно выбирает для голосования в ходе избирательных кампаний разного уровня. По данным «Подъема», избирательный участок прокварцевали перед приходом президента.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов 1 апреля принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На избирательный участок он пришел в маске.