В Кремле объяснили, почему Путин не надел маску на голосование

Владимир Путин на голосовании по поправкам в Конституцию. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на голосовании по поправкам в Конституцию. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин пришел на голосование по поправкам в Конституцию без маски.

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — сказал Песков изданию «Подъем».

Представитель Кремля добавил, что отсутствие маски у Путина не связано с пренебрежением мерами безопасности.

Президент России Владимир Путин проголосовал на избирательном участке 2151 в Российской академии наук. Именно его он обычно выбирает для голосования в ходе избирательных кампаний разного уровня. По данным «Подъема», избирательный участок прокварцевали перед приходом президента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов 1 апреля принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На избирательный участок он пришел в маске.