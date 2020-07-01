Эрмитаж останется закрытым 6 июля, в отличие от других музеев Петербурга

Эрмитаж останется закрытым 6 июля, в отличие от других музеев Петербурга
Эрмитаж откроет двери для посетителей не раньше середины июля. Фото: Baltphoto

Руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский объяснил, почему один из главных музеев Северной столицы останется открытым 6 июля.

По словам Пиотровского, первыми к работе в указанный срок вернутся сотрудники и фонды музея, однако музей не сможет сразу принимать посетителей, так как для открытия необходимая масштабная подготовка, учитывающая все требования Роспотребнадзора.

В связи с этим культурное учреждение возобновит работу не раньше середины июля. Директор Эрмитажа также добавил, что на первых порах количество посетителей в музее будет сильно ограничено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника, 6 июля, в Санкт-Петербурге возобновят работу музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. При работе организациям придется выполнять строгие требования Роспотребнадзора по соблюдению эпидемиологической безопасности.

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