В Петербурге за нелегальные операции на год посадили главу частной клиники

Андрея Пахомова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фото: pixabay.com

Андрея Пахомова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фото: pixabay.com

В Северной столице на год отправился в колонию общего режима хирург, возглавляющий «Клинику современных хирургических технологий».

По информации объединенной пресс-службы городских судов, обвиняемый врач Андрей Пахомов, работавший в медицинском учреждении на улице Бармалеева, 12, в 2016 году провел 12 операций, повлекших тяжелые осложнения у пациента. Хирург неудачно провел лазерную коррекцию шлейных и грудных позвонков, введя иглу со световодом в околопозвоночную область.

В результате пострадавший получил закрытый ятрогенный правосторонней пневмоторакс, расцененный правоохранительными органами как тяжкий вред здоровью. Таким образом, Пахомова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и отправили в ИК на 1 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге два ресторана на Рубинштейна получили штраф в общем размере 300 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм.