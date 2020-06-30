Суд в Петербурге оштрафовал на 300 тысяч два ресторана на Рубинштейна за антисанитарию

Работники заведений не использовали средства индивидуальной защиты и работали без медицинских книжек, а работодатель в условиях пандемии не проверял состояние здоровья сотрудников. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Работники заведений не использовали средства индивидуальной защиты и работали без медицинских книжек, а работодатель в условиях пандемии не проверял состояние здоровья сотрудников. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Суд Куйбышевского района в Северной столице обязал два заведения на улице Рубинштейна выплатить штрафы на общую сумму в 300 тысяч рублей за нарушение санитарных норм.

Отметим, что многие нарушения, выявленные в работе ООО «Новые традиции вкуса» и ООО «Квартал», не связаны с ограничительными мерами, действующими в рамках борьбы с пандемией COVID-19. В частности, повара этих точек общепита готовили блюда из овощей, рыбы и мяса в антисанитарных условиях, помещения убирались несовременно.

Кроме того, в ресторанах обнаружили просроченные или вовсе не маркированные продукты. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, «Новые традиции вкуса» обязали выплатить 100 тысяч рублей штрафа, — «Квартал» — 200 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге оштрафовали интим-магазин, работавший, несмотря на ограничения.