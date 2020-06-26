В Петербурге за работу в карантин оштрафовали интим-магазин

Владелице сексшопа придется выплатить 30 тысяч рублей штрафа в рамках административного дела.

Наказать рублем ИП Екатерину Шельтик за нарушение работы в период ограничений, введенных из-за коронавируса, решил Петроградский районный суд Северной столицы. Действие ИП было расценено как мелкое хулиганство.

Согласно установленной версии суда, 13 апреля в магазине была осуществлена продажа товара на сумму 999 рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

При этом, адвокат ответчика настаивал на том, что магазин имел право продолжать деятельность, ведь он реализовывал в том числе товары первой необходимости. Подробный список товаров был указан дополнительно. Но суд все равно принял решение о привлечении к ответственности, несмотря на предоставленные факты.

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