Выход Кокорина на поле в матче против «Зенита» находится под вопросом

В настоящее время нападающий Александр Кокорин на правах аренды играет в футбольном клубе «Сочи».

Уже 8 июля в Санкт-Петербурге состоится игра между командой «Сочи» и «Зенитом». Матч пройдет в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. Выступит ли Кокорин против сине-бело-голубых — пока неясно.

Данный момент прокомментировал наставник команды из Сочи, Владимир Федотов. Он подтвердил, что решение еще не принято, а также сослался на дополнительное соглашение. Согласно этому документу, футболист сможет участвовать в игре лишь при уплате определенной суммы. Об этом сообщают РИА-новости.

Отметим, что контракт Кокорина с «Зенитом» истекает уже 30 июля текущего года. За сочинскую команду футболист играет с февраля. Нападающий провел 7 матчей и забил шесть голов.

Следующая игра «Сочи» состоится 4 июля в Москве. Противником выступит столичный «Локомотив».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФК «Сочи» не станет применять санкции к Кокорину за посещение дня рождения.