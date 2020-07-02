В Петербурге вырос спрос на официантов

В России постепенно снимаются ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Приходят в себя и заведения общественного питания — им вновь требуются сотрудники.

Лишь за несколько недель количество предложений от работодателей увеличилось вдвое. Еще в мае число актуальных вакансий на должность официанта упало на 77% по сравнению с мартовскими показателями. Но улучшение эпидемиологической ситуации вновь поменяло ситуацию. Об этом сообщает сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Снятие ограничений увеличило с начала июня на 50% количество вакансий в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Тюменской области, Краснодарском крае и Татарстане.

В отчете сервиса отмечается, что чаще всего работу официанта ищут женщины. От них опубликовано 68% вакансий на данную должность. При этом, средний возраст соискателей — 23 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начинают работу кафе и рестораны.