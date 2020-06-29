В Петербурге начинают работу кафе и рестораны

В Петербурге начинают работу кафе и рестораны
Кафе возобновляют работу. Фото: unsplash.com

С понедельника в Петербурге снимают ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Работу 29 июня возобновляют летние веранды кафе и ресторанов.

Открыться им разрешено с соблюдением санитарных норм. Расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 м. Сотрудники заведений обязаны носить маски и перчатки.

Предварительно кафе и рестораны должны были получить уникальный QR-код. Он присваивался тем общепитам, которые подтвердили готовность выполнять стандарт безопасности.

Работа уличных кафе на территории парков, скверов и садов по-прежнему запрещена.

В понедельник также снимается запрет на торжественную регистрацию брака, услуги маникюра и педикюра и работу зоологических парков площадью более 5 га.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 28 июня в Петербурге разрешили посещать парки, сады, скверы, спортивные и детские площадки.

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