Путин поддержал присвоение 20 городам звания «Город трудовой доблести»

Двадцать городов России могут получить звание «Город трудовой доблести». Соответствующее предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.

«На мой взгляд, ничего не препятствует предложению наших коллег», — сказал Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа», трансляция которого велась в режиме онлайн.

Первое решение о присвоении звания будет принято уже в этом году. «Городами трудовой доблести» могут стать Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Самара, Пермь, Ижевск, Саратов, Омска, Нижний Тагил, Иваново, Казань, Уфа, Ярославль, Магнитогорск, Иркутск и другие.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, звание «Город трудовой доблести» было учреждено в марте 2020 года. Цель его — увековечить подвиги тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны. В городах, которым будет присуждено звание, установят стелу с изображением герба города.