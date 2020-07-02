Путин поддержал присвоение 20 городам звания «Город трудовой доблести»

Путин поддержал присвоение 20 городам звания &#171;Город трудовой доблести&#187;
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Двадцать городов России могут получить звание «Город трудовой доблести». Соответствующее предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.

«На мой взгляд, ничего не препятствует предложению наших коллег», — сказал Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа», трансляция которого велась в режиме онлайн.

Первое решение о присвоении звания будет принято уже в этом году. «Городами трудовой доблести» могут стать Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Самара, Пермь, Ижевск, Саратов, Омска, Нижний Тагил, Иваново, Казань, Уфа, Ярославль, Магнитогорск, Иркутск и другие.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, звание «Город трудовой доблести» было учреждено в марте 2020 года. Цель его — увековечить подвиги тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны. В городах, которым будет присуждено звание, установят стелу с изображением герба города.

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