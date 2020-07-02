Названы даты открытия Петропавловской крепости и музея Ахматовой

В городе постепенно возобновляют работу музеи.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. В городе будут постепенно открывать музеи, несмотря на пандемию коронавируса. Так, 6 июля свои двери откроет Петропавловская крепость, а также Шереметьевский дворец, музей Суворова, музей обороны и блокады Ленинграда и некоторые другие. С 7 числа заработают Гатчинский дворец, музей Достоевского и Анны Ахматовой. Чуть позже, в период с 12 по 15 июля, откроются Исаакиевский собор и «Спас на крови».

Отмечается, что для посещения объектов нужно запастись средствами индивидуальной защиты, а также помнить о соблюдении дистанции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти создадут виртуальный музей самоизоляции.