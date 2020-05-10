В Ленобласти создадут виртуальный музей самоизоляции

В Ленинградской области появится музей, посвященный самоизоляции. Интернет-пользователи смогут посетить экспозицию виртуально.

Уже в субботу, 16 мая, во время Ночи музеев заработает виртуальный выставочный проект под названием «Антология самоизоляции». Сейчас онлайн-музей находится на стадии сбора экспонатов. Об этом в воскресенье, 10 мая, рассказали в пресс-службе региональной администрации.

«Эпидемии чумы и холеры меняли города и страны, COVID-19 изменил человека – его отношения, привычки, потребности», — объясняют организаторы музея. В связи с этим они просят интернет-пользователей присылать свои наблюдения из жизни в режиме самоизоляции. Приветствуется любой формат: видео, аудио, фото.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспозиция «Ленрезерва» готова к встрече посетителей.