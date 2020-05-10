Филиал «Ленрезерва» возле Пискаревского кладбища готов к открытию

Филиал &#171;Ленрезерва&#187; возле Пискаревского кладбища готов к открытию
Губернатор лично осмотрел экспозицию "Ленрезерва". Фото: gov.spb.ru

В филиале «Ленрезерва» на проспекте Непокоренных, 63А, организовали экспозицию предметов времен Великой Отечественной войны и блокадного Ленинграда.

На сегодняшний день выставка готова к открытию, передают в пресс-службе городской администрации. Свое место среди экспонатов занял громкоговоритель 1936-го года выпуска, сделанный на заводе им. Калинина. Также среди вещей той трагической эпохи — предметы быта, книги, документы и многое другое.

Все они расскажут посетителям о сложной жизни блокадного Ленинграда в годы ВОВ. Петербуржцы и гости города, в частности, смогут увидеть часть кабеля, проложенного связистами по дну Ладожского озера. Кроме того, на экспозиции представлена интерактивная карта, которая демонстрирует, как блокадное кольцо окружало Северную столицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за всю историю празднования Дня Победы праздничный салют запускали не с Петропавловской крепости, а в Парке Победы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов вов ленрезерв пискаревское кладбище санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 10 мая состоялся выпуск офицеров в военных академиях
Новый клип группы c собирает рекордное число просмотров на YouTube
Названы российские регионы-лидеры по заболеваемости коронавирусом
Правительство России выделило более 80 млрд рублей на поддержку МСП
Путин рассказал о национальной идее российского народа
Под Новгородом в ДТП разбились полицейский и подозреваемый в похищении ...
В Эстонии число зараженных коронавирусом достигло 1739 человек
Филиал «Ленрезерва» возле Пискаревского кладбища готов к открытию