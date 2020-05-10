Филиал «Ленрезерва» возле Пискаревского кладбища готов к открытию

В филиале «Ленрезерва» на проспекте Непокоренных, 63А, организовали экспозицию предметов времен Великой Отечественной войны и блокадного Ленинграда.

На сегодняшний день выставка готова к открытию, передают в пресс-службе городской администрации. Свое место среди экспонатов занял громкоговоритель 1936-го года выпуска, сделанный на заводе им. Калинина. Также среди вещей той трагической эпохи — предметы быта, книги, документы и многое другое.

Все они расскажут посетителям о сложной жизни блокадного Ленинграда в годы ВОВ. Петербуржцы и гости города, в частности, смогут увидеть часть кабеля, проложенного связистами по дну Ладожского озера. Кроме того, на экспозиции представлена интерактивная карта, которая демонстрирует, как блокадное кольцо окружало Северную столицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за всю историю празднования Дня Победы праздничный салют запускали не с Петропавловской крепости, а в Парке Победы.