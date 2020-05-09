Праздничный салют прогремел в парке Победы в Петербурге

В Петербурге впервые за всю историю празднования Дня Победы салют прогремел в парке Победы на юге города. Вместе с ним артиллерийский салют прогремел у стен Петропавловской крепости.

Первый залп из пушки образца 1942 года, установленной у Петропавловской крепости, дал ветеран Великой Отечественной войны.

Городское правительство откликнулось на просьбу ветеранов не отменять традиционный праздничный салют 9 мая, однако из-за коронавирусной пандемии и режима самоизоляции Смольный решил впервые запустить салют над Московским парком Победы, чтобы петербуржцы не нарушали самоизоляцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продезинфицировали площадки для проведения салюта в День Победы. Специалисты продезинфицировали места расстановки орудий, подъездные пути, а также фасады Петропавловской крепости и ее прилегающие территории.