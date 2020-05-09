В Петербурге продезинфицировали площадки для проведения салюта в День Победы

Военнослужащие Западного военного округа провели специальную обработку площадки проведения артиллерийского салюта.

Обо всем сообщили сегодня, 9 мая, в пресс-службе ЗВО. Военные обеззаразили площадки, с которых будут проводить праздничные артиллерийские салюты в честь 75-летия Победы в ВОВ.

При обработке площадок использовались дезинфицирующие растворы с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Специалисты продезинфицировали места расстановки орудий ЗИС-3 и Д-44, подъездные пути, а также фасады Петропавловской крепости и ее прилегающие территории.

«Всего военнослужащими общевойсковой армии ЗВО было обработано территории общей площадью более 1,5 тыс кв.м.», — добавили в ЗВО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов проинспектировал дезинфекцию вокзалов в Петербурге.