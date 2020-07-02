Петербургское метро оставит сокращенное время работы

Сейчас станции открыты только до 10 часов вечера.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, пишет «Комсомольская правда». Пресс-секретарь комитета по транспорту Ирина Ефимова заявила, что пока метрополитен сохранит режим работы до 10 часов вечера, несмотря на то, что в городе сняли ряд ограничений. Отмечается, что пока рано говорить о победе над пандемией, поэтому нужно сохранять бдительность. Чтобы не подвергать граждан опасности и не ухудшать эпидемиологическую обстановку, было принято решение оставить расписание без изменений.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 661 тысяча случаев заражения, летальных исходов – более 9,6 тысяч.

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