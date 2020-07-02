Российским препаратом от коронавируса интересуются десятки стран

Российским препаратом от коронавируса интересуются десятки стран
Беларусь уже начала получать поставки препарата. Фото: https://pixabay.com/

Уже сейчас начался экспорт в некоторые государства.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар» объявили о начале экспорт препарата от коронавируса «Авифавир» в Беларусь. Также лекарство готов закупить Казахстан, о поставках думают государства Латинской Америки, страны СНГ и Ближнего Востока.

Напоминаем, что «Авифавир» доказал свою эффективность и уже получил регистрационное удостоверение Минздрава. Это первый в мире препарат от инфекции, содержащий активное действующее вещество фавипиравир. За июнь компания произвела 100 тысяч курсов препарата, что в два раза больше плана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Казахстане из-за коронавируса вводят двухнедельный карантин. Во время карантина будут закрыты все общественные места, включая торговые центры, музеи и кинотеатры.

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Российским препаратом от коронавируса интересуются десятки стран