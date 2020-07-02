В Казахстане из-за коронавируса вводят двухнедельный карантин

В Казахстане из-за коронавируса вводят двухнедельный карантин
Коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

В стране вновь растет заболеваемость, эпидемиологическая ситуация ухудшается. В связи с этим, власти решили ввести ограничительные меры. После окончания 14 дней карантина, будет принято решении о продлении режима.

Между регионами государства продолжат ходить автобусы, авиасообщение прекращено не будет. Работа общественного транспорта будет сокращена по времени. Ограничения коснутся и ЖД сообщения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Во время карантина будут закрыты все общественные места, включая торговые центры, музеи и кинотеатры. Под запретом окажутся массовые мероприятия. Граждане старше 65 должны оставаться дома.

Работа сотрудников государственных организаций будет осуществляться дистанционно.

Свою деятельность продолжат аптеки, продуктовые магазины, важные предприятия с непрерывной работой и ремонтные сервисы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончалась 22-летняя девушка.

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В Казахстане из-за коронавируса вводят двухнедельный карантин
В Петербурге от коронавируса скончалась 22-летняя девушка
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