В Петербурге от коронавируса скончалась 22-летняя девушка

В Петербурге 2 июля подтвердили 45 смертей от коронавируса нового типа. Младшей из умерших было 22 года.

Жертвами коронавируса стали 25 мужчин в возрасте от 42 лет до 91 года и 20 женщин в возрасте от 22 до 90 лет.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Причины смерти 40 из них подтвердила комиссия по анализу летальных исходов, еще пять летальных случаев зарегистрированы на основе медицинских свидетельств о смерти.

Умершие имели ряд хронических заболеваний, которые осложнили течение COVID-19. Они страдали от гипертонической болезни, кардиосклероза, атеросклероза, ожирения, сахарного диабета, церебро-выскулярной болезни, онкологического заболевания и других.

С начала пандемии в Петербурге скончались 1 тыс. 227 заболевших. Всего заразились 24 тыс. 727 человек. Выздоровели свыше 19 тыс. пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 258 новых случаев коронавируса.