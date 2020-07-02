В Петербурге еще 258 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге подтвердили 258 случаев коронавируса. Общее число зараженных ко 2 июля достигло 24 тыс. 727.

В городе зарегистрировано 45 новых смертей. За весь период по официальным данным скончались 1 тыс. 227 человек.

Выздоровели 849 пациентов. Всего излечившимися от COVID-19 признали 19 тыс. 4 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на территории России.

В России за сутки выявили 6 тыс. 760 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заразились свыше 661 тыс. человек. Выздоровели 428 тыс. 978 (плюс 6 тыс. 47 за сутки), скончались 9 тыс. 683 (плюс 147).

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 20,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. За последние сутки тесты на COVID-19 сдали 316 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 16 тыс. 425 человек.