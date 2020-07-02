За сутки на коронавирус в Петербурге проверили 16 тысяч человек

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В минувшие сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 16 тыс. 425 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора в четверг, 2 июля.

Под наблюдением врачей остаются 1 тыс. 992 человека. Из них 90 размещены в обсерваторе, 975 находятся на самоизоляции, 927 — контактные.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом за сутки поступило 337 вызовов. Звонки принимаются по номеру 122.

Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала 115 возвращений, городская служба скорой — 64, полиция — 11. О возвращении из другой страны в России сообщили 56 человек.

Горячая линия 8-800-200-34-11 продолжает принимать заявки на помощь волонтеров. За сутки поступило 16 обращений. Горожанам помогают 3 тыс. 56 аккредитованных волонтеров. Все они прошли обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в июне в России на наличие популяционного иммунитета к коронавирусу проверили 8 тыс. 168 человек.