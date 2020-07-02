В июне Роспотребнадзор проверил наличие иммунитета к коронавирусу у 8 тысяч человек

В первых летний месяц ведомство инициировало исследование в трех пилотных регионах России — Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае.

Проверить на наличие популяционного иммунитета удалось 8168 граждан. Среди них 2722 петербуржца, 2758 жителя Тюменской области и 2688 участников исследования из Хабаровского края. Данную информацию опубликовал Роспотребнадзор на своем сайте, сегодня, 2 июля.

В общей сложности, обследование населения страны на наличие иммунитета проводится в 23 регионах страны.

Среди участников исследования было организовано несколько групп — одна детская (от 1 года до 17 лет) и шесть взрослых (от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет, и от 70 лет и далее).

Подобные обследования населения помогают выявить особенности развития болезни в отдельных регионах и стране. Также, учитываются характеристики каждого участника — фиксируется его пол, профессия и возраст. Выявленная информация помогает специалистам понять сложившуюся ситуацию с заболеваемостью и сделать на основе этого необходимые прогнозы. Эти данные помогают организовывать определенную профилактику COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подтвердили 6556 новых случаев коронавируса.