Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным

Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным
Мирослава Карпович. Фото: Instagram

Актриса призналась, что интерес к ней возрос после того, как люди решили, будто она встречается с коллегой.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Актриса Мирослава Карпович рассказала, что после публикации снимка с Павлом Прилучным ей начали поступать угрозы – людям не понравилось, что после расставания с Муцениеце артист быстро нашел ей замену. Поклонники просят Карпович оставить мужчину в покое, а сами тем временем делают ее страницы в социальных сетях все популярнее. Количество подписчиков с каждым днем растет, так как люди надеются увидеть развитие событий. При этом непонятно, есть ли между Карпович и Прилучным близкие отношения – они никак не комментируют слухи.

Своим молчанием артисты лишь подогревают интерес публики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Агата Муцениеце не требует алиментов от Прилучного. Напоминаем, что разводу препятствовали долги – Прилучный задолжал 150 тысяч рублей налоговой. Сейчас он рассчитался с государством.

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Карпович прокомментировала слухи о романе с Прилучным
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