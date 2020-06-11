Агата Муцениеце не требует алиментов от Прилучного

Супруги находятся в процессе развода.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». В Головинском районном суде Москвы заверили, что Агата Муцениеце не подавала заявления на взыскание алиментов – женщина воспитывает сына и дочь. Ожидается, что супругов разведут уже 15 июня заочно. На данный момент они уже как месяц не живут вместе – актер остался в коттеджном поселке, а его жена уехала в Москву.

Напоминаем, что разводу препятствовали долги – Прилучный задолжал 150 тысяч рублей налоговой. Сейчас он рассчитался с государством.

Агата была вынуждена в ночи сбежать от мужа. Актриса рассказала, что Прилучный пьет, срывается на супругу и бьет её. Последней каплей стала ссора, в ходе которой Павел разбил телефон жены и выставил её на улицу вместе с детьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Агата Муцениеце в стихах попросила у Прилучного прощения.