Агата Муцениеце в стихах попросила у Прилучного прощения

Подписчики не оценили порыв Агаты. Пользователи считают, что после случившегося актриса не может простить экс-супруга. Фото: Instagram @agataagata

Подписчики не оценили порыв Агаты. Пользователи считают, что после случившегося актриса не может простить экс-супруга. Фото: Instagram @agataagata

Актриса Агата Муцениеце после громкого скандала с бывшим супругом Павлом Прилучным посвятила ему собственные стихи, в которых просит прощения и признается в любви.

Во вторник, 28 апреля, артистка опубликовала на своей странице в Instagram меланхоличную фотографию, которую сопроводила стихотворными строками собственного сочинения. В них Муцениеце признается, что, несмотря на все скандалы и обиды, по-прежнему любит Павла, готова простить его и сама просит прощения за допущенные ошибки в отношениях.

Напомним, что несколько дней назад Агата была вынуждена в ночи сбежать от мужа. Актриса рассказала, что Прилучный пьет, срывается на супругу и бьет её. Последней каплей стала ссора, в ходе которой Павел разбил телефон жены и выставил её на улицу вместе с детьми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный впервые прокомментировал скандал с Муцениеце.