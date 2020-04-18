Прилучный впервые прокомментировал избиение Муцениеце

До этого актер хранил молчание на протяжении всего времени после объявления о расставании. Чего нельзя сказать о его бывшей супруге, которая достаточно часто рассказывает о разводе.

Актер решил пообщаться со своими подписчиками в Instagram в формате прямого эфира, а заодно показать им свои таланты повара. Естественно, фанатов волновали не пропорции ингредиентов для блюд, а подробности личной жизни Прилучного. Ведь совсем недавно Агата Муцениеце сообщила, что актер выгнал ее с детьми из дома и выкинул телефон, из-за чего актрисе пришлось обращаться к подписчикам с аккаунта своей матери. В видео заплаканная Муцениеце рассказала, что ее бывший избранник, находясь в алкогольном опьянении продолжительное время, поднял на нее руку.

На вопрос о рукоприкладстве, Прилучный уклончиво улыбнулся. Позже, он добавил, что поклонникам лучше не стоит лезть туда, куда не нужно. Ведь они ничего не знают про их совместную жизнь. Отдельно он попросил не спрашивать ничего про свою жену. Ведь развод находится в процессе, и вопрос с их семейной жизнью нужно считать закрытым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Агата Муцениеце со слезами рассказала, что её избил Прилучный.