Агата Муцениеце со слезами рассказала, что её избил Прилучный

Прошедшей ночью актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram своей матери тревожную видеозапись, где рассказала, что её пока еще супруг Павел Прилучный выгнал их с детьми из дома.

Актриса призналась, что Павел уже давно «не в себе» , поэтому единственное оружие Агаты — публичность. Ей пришлось обратиться к подписчикам через профиль матери, Нонны, поскольку муж забрал и выбросил её собственный телефон. По словам актрисы, Прилучный уже несколько дней подряд пьет, «не просыхая» и, похоже «токсины закрыли ему мозг».

В ходе очередного скандала он поднял руку на Муцениеце, а дети, увидев разозленного отца, испугались и расплакались. В итоге ссоры Павел, несмотря на режим самоизоляции и опасность пандемии, в прямом смысле, выставил свою семью на улицу. Комментаторы тепло поддерживают Агату, хотя, например, агент Павла Прилучного Екатерина Сычева назвала заявление актрисы «глупостью и враньем».

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