Агата Муцениеце со слезами рассказала, что её избил Прилучный

Агата Муцениеце со слезами рассказала, что её избил Прилучный
Агата с мамой Нонной. Фото: Instagram @muceniece_nonna

Прошедшей ночью актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram своей матери тревожную видеозапись, где рассказала, что её пока еще супруг Павел Прилучный выгнал их с детьми из дома.

Актриса призналась, что Павел уже давно «не в себе» , поэтому единственное оружие Агаты — публичность. Ей пришлось обратиться к подписчикам через профиль матери, Нонны, поскольку муж забрал и выбросил её собственный телефон. По словам актрисы, Прилучный уже несколько дней подряд пьет, «не просыхая» и, похоже «токсины закрыли ему мозг».

В ходе очередного скандала он поднял руку на Муцениеце, а дети, увидев разозленного отца, испугались и расплакались. В итоге ссоры Павел, несмотря на режим самоизоляции и опасность пандемии, в прямом смысле, выставил свою семью на улицу. Комментаторы тепло поддерживают Агату, хотя, например, агент Павла Прилучного Екатерина Сычева назвала заявление актрисы «глупостью и враньем».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о признании Оксаны Самойловой: после расставания с Джиганом девушке потребовалось помощь психотерапевта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
агата муцениеце избиение павел прилучный шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главврач Центра профилактики СПИДа в Ленобласти дал советы по коронавирусу
Менеджер Фадеева опроверг информацию о банкротстве киностудии Максима и Глюкозы
Агата Муцениеце со слезами рассказала, что её избил Прилучный
Российские банки могут поднять ставки по вкладам и кредитам
Россияне на самоизоляции стали в два раза реже ходить в магазины
Институт Вредена в Петербурге закрылся из-за коронавируса
«1941» и «1945»: площадь Мужества вновь освещают даты ...
Трамп: в США жертвами коронавируса станут менее 100 тысяч человек